Sejmowa komisja etyki na tajnym posiedzeniu podjęła decyzję o ukaraniu Jarosława Kaczyńskiego upomnieniem za wypowiedź o "mordach zdradzieckich" i kanaliach" - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM.

Jarosław Kaczyński / Jakub Kamiński / PAP

Były to słowa, które prezes PiS skierował z mównicy sejmowej do opozycji - przemawiając bez żadnego trybu.



Kaczyński nie był dzisiaj obecny na posiedzeniu komisji, może jednak odwołać się od jej decyzji. Do czasu uprawomocnienia kary, posłowie z komisji etyki, oficjalnie nie chcą komentować sprawy.

To już kolejny raz, kiedy komisja etyki zajmowała się wnioskiem Ryszarda Petru o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o wypowiedź prezesa PiS podczas lipcowego posiedzenia Sejmu. Kaczyński po słowach Borysa Budki (PO), który przywoływał postać zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zwrócił się do oponentów mówiąc: "Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego śp. brata, niszczyliście go, zamordowaliście go, jesteście kanaliami"

Pierwszy raz wnioskiem o ukaranie Kaczyńskiego komisja etyki miała zająć się na początku stycznia, jednak z powodu niestawienia się prezesa PiS na posiedzenie, nie rozpatrzono wniosku w tej sprawie. Na początku lutego komisja ponownie nie rozpatrzyła wniosku b. lidera Nowoczesnej z powodu nieobecności posła Kukiz'15 Grzegorza Długiego, wchodzącego w skład komisji etyki poselskiej.



Komisja etyki, po rozpatrzeniu sprawy i stwierdzeniu naruszenia przez posła zasad etyki poselskiej, może w drodze uchwały: zwrócić posłowi uwagę, udzielić posłowi upomnienia lub udzielić nagany. Uchwały komisji podaje się do wiadomości publicznej.

(ph)