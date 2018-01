Do 5 lat więzienia grozi 38-letniemu mieszkańcowi Koła w Wielkopolsce, który uszkodził 10 samochodów. Sprawca miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

Jeden z uszkodzonych pojazdów / KPP Koło / NBA

Zgłoszenie w sprawie uszkodzonych aut wpłynęło do policji w niedzielę rano.

Niezwłocznie na miejsce pojechali policjanci i podjęli działania zmierzające do zatrzymania wandala. Kilka ulic dalej mundurowi zauważyli mężczyznę, którego wygląd odpowiadał rysopisowi sprawcy. 38-letni mieszkaniec Koła został zatrzymany - podkreśliła Sierż. Weronika Czyżewska z KPP w Kole.



Policjanci ustalili, że mężczyzna w chwili demolowania pojazdów był pijany. Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu sprawca usłyszy zarzuty uszkodzenia mienia, za co Kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat - dodała.



Policja ustaliła wszystkich pokrzywdzonych. O zniszczeniach dowiedzieli się od funkcjonariuszy.



Jak zaznaczyła Czyżewska, "sprawca nie uniknie odpowiedzialności karnej, a jak wynika z policyjnych kartotek, nie po raz pierwszy wchodzi w konflikt z prawem".

Jedno z uszkodzonych aut / KPP Koło /