Policjanci CBŚP zatrzymali kolejną osobę powiązaną z tzw. grupą mokotowską zwaną "gangiem obcinaczy palców", specjalizującą się w porwaniach dla okupu. Sprawy uprowadzeń, w które byli zamieszani ludzie z gagu mokotowskiego rozpoczęły się w latach 2002 – 2005. Wówczas to, na terenie Warszawy i okolic doszło do szeregu uprowadzeń osób dla okupu. W większości zdarzeń działania sprawców charakteryzowała skrajna brutalność, m.in. obcinano palce ofiarom, torturowano je, a nawet dochodziło do zabójstw. Prowadzone śledztwo dotyczy około 30 uprowadzeń i 5 zabójstw.

