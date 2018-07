​Kolejne spięcie w Trybunale Konstytucyjnym. Sędzia Marek Zubik, który od 17 miesięcy nie uczestniczył w wydaniu żadnego z wyroków, pisze do prezes Julii Przyłebskiej, że to ona sama doprowadziła do takiej sytuacji. Zubik odpowiedział na pismo, w którym prezes TK nazwała go sędzią "nie wykonującym czynności orzeczniczych".

REKLAMA