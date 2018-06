Przeciwnicy reformy szkolnictwa wyższego autorstwa Jarosława Gowina do soboty będą protestowali w Uniwersytecie Warszawskim! Od tygodnia zajmują balkon Pałacu Kazimierzowskiego. To budynek, w którym swój gabinet ma rektor i to on wyraził zgodę, by studenci dalej prowadzili tam swoją manifestację.

REKLAMA