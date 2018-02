​Kolejne materiały wybuchowe z czasów II wojny światowej znaleziono na moście przy ulicy Sienkiewicza w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku. Cały czas teren zabezpiecza policja.

Według służb nie ma zagrożenia wybuchem, ale konieczna będzie ewakuacja na czas wywiezienia materiałów wybuchowych przez saperów.

We wtorek rano będzie prowadzona ewakuacja okolicy. Najpóźniej do godz. 9 wszyscy będą musieli opuścić teren. Dotyczy to zarówno mieszkańców, jak i osób korzystających z położonych w tym obszarze instytucji, firm i placówek edukacyjnych.

Ewakuacja jest obowiązkowa. Służby proszę o stosowanie się do poleceń.

Zamknięty obszar obejmuje: ulicę Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Świdnicką, do skrzyżowania z ul. Kolejową), Kolejową (od ul. Kościuszki, do ul. Strumykowej), ul. Batalionów Chłopskich, ul. Prochową, ul. Przedmieście i ul. Świdnicką.

Przejezdna będzie ul. Batalionów Chłopskich, ul. Świdnicka, ul. Daszyńskiego, ul. Bielawska, ul. Piastowska, ul Wrocławska, ul. Kościuszki.

Ponieważ saperzy nie są w stanie precyzyjnie oszacować czasu usuwania materiałów wybuchowych, mieszkańcy okolicy muszą przygotować się na cały dzień i na wszelki wypadek zabezpieczyć nocleg z wtorku na środę.

Służby proszą o zabranie z sobą niezbędnych leków, dokumentów i przedmiotów pierwszej potrzeby. Proszą także, by pamiętać o zwierzętach.