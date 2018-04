22 kwietnia przypada kolejna niedziela objęta zakazem handlu. Przypadki łamania tego zakazu można będzie zgłaszać telefonicznie do okręgowych oddziałów Państwowej Inspekcji Pracy. Najbliższa niedziela handlowa wypada 29 kwietnia.

Zgodnie z ustawą ograniczającą handel w niedziele oraz święta, która weszła w życie 1 marca 2018 r., zakaz handlu nie obowiązuje w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca.