W pobliżu ambasady Izraela w Warszawie, gdzie miała się odbyć manifestacja środowisk narodowych zebrało się wieczorem kilkadziesiąt osób. Są wśród nich m.in. przedstawiciele ruchu Obywatele RP oraz niewielka grupa związana z narodowcami. Jak poinformowała policja, na miejscu jest spokojnie.

Na godz. 17. przed ambasadą Izraela zapowiadana była manifestacja organizowana przez Ruch Narodowy, Obóz Narodowo-Radykalny oraz Młodzież Wszechpolską. Protest miał być wyrazem sprzeciwu wobec stanowiska Izraela, który nie akceptuje procedowanej w polskim parlamencie nowelizacji ustawy o IPN. Wojewoda mazowiecki wydał jednak zakaz poruszania się w obszarze wokół ambasady Izraela od 31 stycznia do 5 lutego. Osoby łamiące ten zakaz mogą zostać ukarane grzywną. Po decyzji wojewody organizatorzy protestu poinformowali, że rezygnują z demonstracji.

Mimo to po godz. 17. w okolicy ambasady Izraela w Warszawie, przy skrzyżowaniu ulic Filtrowej i Krzywickiego zgromadziło się kilkadziesiąt osób.

Przedstawiciele Obywateli RP trzymają transparenty z napisami: "Jeśli stoję przed wyborem: naród czy prawda, naród czy wolność, wybieram wolność - Tomas Venclova", "Tylko prawda nas wyzwoli - Jezus, Żyd, Król Polski" oraz "Jedwabne też nasze, tak jak Yad Vashem". Część osób ma przypięte znaczki Obywateli RP.



Na miejscu jest także grupa około 10 osób ze środowisk narodowych, które trzymają transparent; "Stop antypolonizmowi i kłamstwom".



Na miejscu są znaczne siły policyjne. Rozstawione są barierki, która odgradzają dojście do ambasady. Ulica Krzywickiego od skrzyżowania z ulicą Filtrową jest zamknięta dla ruchu pieszego i kołowego.





Policja: Jest spokojnie, żadnych poważnych incydentów

Na miejscu jest spokojnie, żadnych poważnych incydentów. Ruch na ulicy Krzywickiego, zgodnie zakazem ogłoszonym przez wojewodę mazowieckiego jest wstrzymany, ale mieszkańcy mogą swobodnie się przemieszczać, wjeżdżać swoimi samochodami. Mają oni pełną dostępność do swoich mieszkań podobnie jak osoby, które pracują w budynkach położonych przy ulicy Krzywickiego, one także bez problemu dostaną się do swoich miejsc pracy" - poinformował Mariusz Mrozek z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.



W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił zmiany w ustawie o IPN, które stanowią, że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni".



Ustawa precyzuje, że nie będzie przestępstwem popełnienie tych czynów "w ramach działalności artystycznej lub naukowej". Nowe przepisy mają się stosować do obywatela polskiego oraz cudzoziemca.



Do nowych przepisów krytycznie odniosły się władze Izraela, m.in. premier Benjamin Netanjahu. Ambasador Izraela Anna Azari zaapelowała o zmianę nowelizacji. Podkreśliła, że "Izrael traktuje ją jak możliwość kary za świadectwo ocalałych z Zagłady".

