Karambol na drodze krajowej 79, koło Proszowic, w miejscowości Wroczków w Małopolsce. Zderzyły się tam trzy osobówki i autobus, którym podróżowało 44 dzieci i 6 opiekunów. Pojazd znalazł się w rowie. Jedno z dzieci i opiekunkę odwieziono do pobliskiego szpitala.

Zdj. ilustracyjne / Tytus Żmijewski / PAP

Do wypadku doszło w sobotę ok. godz. 15. Autobusem wracały dzieci z zimowiska w Zakopanem - w większości do Koszyc (pow. Proszowice) i do Buska Zdroju.

Kierowca autobusu z dziećmi, chcąc uniknąć zderzenia czołowego - zjechał w umiejętny sposób do rowu. Z wyjątkiem jednej dziewczynki (skarżyła się na bóle głowy - przyp. red.), którą zabrano do szpitala i jednej opiekunki dzieci (z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu - przyp. red.) , nikomu nic się nie stało. Dzieci były w wieku 7-15 lat - poinformowała nadkomisarz Katarzyna Cisło z Małopolskiej Policji.



Młodzi pasażerowie trafili najpierw zostali zawiezieni przez strażaków do pobliskiej remizy, gdzie czekali na wysłany z Krakowa zastępczy autobus. Wrócili nim do swych domów.

W akcji uczestniczyło 6 jednostek straży pożarnej.