Kancelaria Sejmu nie wydała zgody na wizytę fizjoterapeutów i masażystów u protestujących w Sejmie osób niepełnosprawnych. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki podpisał Pakt na rzecz Dostępności plus 2018-2025 i poinformował, że rząd rozważa wprowadzenie nowej funkcji - asystenta osoby niepełnosprawnej. "My nie chcemy słyszeć o jakichś rozwiązaniach systemowych, bo my słyszymy o tym już od 20 lat" - powiedziała w rozmowie z RMF FM Iwona Hartwich, komentując decyzję premiera.

Mateusz Morawiecki / Marcin Obara / PAP

Rodzice liczyli, że dziś po południu do Sejmu uda się wprowadzić dwóch masażystów.



Premier podpisał Pakt na rzecz Dostępności plus 2018-2025

Świadomi znaczenia podstawowych praw i wolności człowieka, w poszanowaniu godności, potencjału i woli każdego, wskazujemy na konieczność zapewnienia wszystkim obywatelom dostępności do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji. W celach programu Dostępność plus, upatrujemy szans na samodzielne i niezależne funkcjonowanie wszystkich osób, w tym z niepełnosprawnościami, osób starszych i innych osób o szczególnych potrzebach, na równi z innymi obywatelami - czytamy we wspólnej deklaracji.



W Pakcie wskazano ponadto, że likwidacja barier, to zadanie zarówno dla rządu, samorządów, organizacji pozarządowych, firm, instytucji publicznych czy mediów.



Deklarujemy, że w ramach prowadzonych przez nas działań, będziemy kierować się ideą dostępności i równego traktowania - zaznaczono w dokumencie.



Premier podpisał Pakt w obecności wiceministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, firm państwowych i prywatnych.

Morawiecki: Rozważamy wprowadzenie funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej

Jako część tego programu rozważamy wprowadzanie nowej funkcji - asystenta osoby niepełnosprawnej - zapowiedział wcześniej Morawiecki.



Asystent osoby niepełnosprawnej będzie osobą, która ma w różnych okolicznościach i w różnego rodzaju niepełnosprawnościach dopomagać, być dostępnym - dodał.



Morawiecki podkreślał, że taki asystent ma "zwiększyć przestrzeń wolności dla osób niepełnosprawnych".



Przyznał zarazem, przywołując trwający w Sejmie protest rodziców dorosłych niepełnosprawnych, że rząd zdaje sobie sprawę "jak wiele potrzeb jest jeszcze niezaspokojonych w przypadku osób niepełnosprawnych".



Są to lata zaniedbań, których nie da się szybko nadrobić - powiedział. Zwracał zarazem uwagę, że obecny rząd w ciągu roku podniósł m.in. rentę socjalną o ponad 100 zł, czyli znacznie więcej niż poprzedni rząd.

Ososby protestujące w Sejmie skomentowały decyzje Morawieckiego

Każdy program, który ułatwia niepełnosprawnym życie jest ważny, ale są sprawy, które trzeba załatwić tu i teraz - podkreślają przedstawiciele rodzin z osobami niepełnosprawnym.

My nie chcemy słyszeć o jakichś rozwiązaniach systemowych, bo my słyszymy o tym już od 20 lat - powiedziała Iwona Hartwich w rozmowie z RMF FM Pawłem Balinowskim.

Jak dodaje, najpierw pieniądze powinny trafić bezpośrednio do niepełnosprawnych, bo potrzebują ich, by godnie żyć. Projekt ustawy podobno powstaje, ale wygląda na to, że dodatkowego posiedzenia sejmu, na którym może być rozpatrzony nie będzie.

Jest to obojętne, my czekamy na konkretne ruchy - stwierdził Adrian, który jest w Sejmie od środy. I dodaje, że protest będzie trwał, dopóki ustawa obiecana m.in przez prezydenta zostanie uchwalona.

