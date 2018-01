Z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem rozmawialiśmy o wszystkich ważnych sprawach polsko-amerykańskich; to była dobra, pożyteczna rozmowa - powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński po spotkaniu z Tillersonem. "Rozmawialiśmy właściwe o wszystkich ważnych sprawach polsko-amerykańskich" - powiedział Kaczyński podczas konferencji prasowej.

Jarosław Kaczyński / Jakub Kamiński / PAP

Poinformował, że rozmowa dotyczyła m.in. kwestii współpracy militarnej oraz "szeroko rozumianego bezpieczeństwa w tej części Europy", a także współpracy w sprawach gospodarczych, w tym zakupu przez Polskę od USA broni. Kaczyński dodał, że poruszono też inne kwestie, "o których z różnych względów" nie może mówić.



Prezes PiS przekazał, że podczas spotkania podziękował amerykańskiemu sekretarzowi stanu za "obecne nastawienie do Polski". Nieczęsto w naszej historii zdarzało się, żebyśmy mogli tyle uzyskiwać - podkreślił. To była dobra, pożyteczna rozmowa - podsumował Kaczyński.

Tillerson spotkał się z Kaczyńskim. "To możliwość, by usłyszeć coś nowego od lidera"

Kaczyński: Ci, którzy zmienili partyjną przynależność, nie będą na listach PiS w wyborach samorządowych

Rada Polityczna PiS podjęła uchwałę, według której ci, którzy w ciągu ostatnich trzech lat zmienili przynależność z PiS na jakąś inną partię, nie mogą być umieszczani na listach Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych - powiedział prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński.

Kaczyński podkreśliła, że Rada Polityczna PiS podjęła w sobotę "ważną uchwałę", według której "ci, którzy w ciągu ostatnich trzech lat zmienili przynależność do naszej partii na jakąś inną, nie mogą być umieszczani na naszych listach wyborczych PiS w wyborach samorządowych".



Jest takie zjawisko, że co niektórzy, nawet usunięci karnie z partii działacze, dzisiaj próbują dostać się do innej partii sojuszniczej. Są nawet i tacy, którzy kombinują, że u nas nie mieliby większych szans, może w ramach porozumień sojuszniczych mieliby większe. Nie możemy niczego takiego tolerować - oświadczył lider PiS.



Poinformował też, że Rada Polityczna podjęła decyzję o powołaniu Krzysztofa Sobolewskiego na stanowisko przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, czyli - jak mówił Kaczyński - sekretarza generalnego partii.



To stanowisko do tej pory pełnił pan minister (spraw wewnętrznych i administracji) Joachim Brudziński. W niektórych partiach zdarzało się, że ktoś był ministrem i jednocześnie sekretarzem generalnym. Myśmy uznali, że pan minister, pan marszałek powinien się skoncentrować na pracy w ministerstwie - zaznaczył prezes PiS.



(Joachim Brudziński) miał znakomitego zastępcę, człowieka, który świetnie się orientuje w sprawach partii, jest bardzo rzetelny sprawny, pracowity, inteligentny i w związku z tym nie było żadnego powodu, żeby nie dokonać zmiany - dodał Kaczyński.

Pełne listy PiS w wyborach samorządowych we wrześniu

Pełne listy wyborcze PiS do wyborów samorządów będą znane dopiero wtedy, kiedy rozpocznie się kampania wyborcza, może około 10 września - powiedział Jarosław Kaczyński po posiedzeniu Rady Politycznej partii.



Lider PiS był pytany w sobotę podczas konferencji prasowej m.in. o kandydata PiS w wyborach na prezydenta Warszawy oraz o listy PiS w wyborach samorządowych.



Kaczyński zaznaczył, że w tej kwestii PiS będzie postępowało etapami. Moment, w którym zostaną przedstawieni kandydaci w największych miastach jest już pewnie nieodległy. Mamy badania, możemy się zorientować, kto ma największe szanse. Stąd to pewnie będzie niedługi czas, chociaż go teraz nie określę. Jeżeli chodzi o inne ważne miasta to będzie to pewnie troszkę później. Bo staramy się mieć badania. Staramy się podejmować decyzje racjonalne, w oparciu o ocenę szans poszczególnych kandydatów - powiedział polityk.



Zaznaczył, że proces wyłonienia kandydatów na stanowiska burmistrzów, wójtów i radnych będzie dłuższy. On wymaga przeprowadzenia całej tej przedkampanii wyborczej. Podzieliliśmy sobie cały okres do wyborów na poszczególne etapy. (...)Prawdopodobnie pełne listy będą dopiero wtedy, kiedy rozpocznie się kampania wyborcza, czyli na samym początku września, może koło 10 września - powiedział.

(ph)