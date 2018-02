Od listopada w wyniku wychłodzenia zmarło już 39 osób - podało MSWiA. W związku z zapowiadanymi na weekend mrozami ministerstwo i służby apelują o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne i starsze, którym grozi wychłodzenie.

Synoptycy na najbliższy weekend przewidują mrozy / PAP/Darek Delmanowicz /

Synoptycy na najbliższy weekend przewidują mrozy, które nocą mogą dochodzić nawet do kilkunastu stopni poniżej zera. Z tego powodu MSWiA, w opublikowanym w piątek komunikacie, apeluje o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby - w szczególności bezdomne i starsze - których życie może być zagrożone.

Od początku listopada minionego roku z powodu wychłodzenia zmarło już 39 osób. Ministerstwo przypomina, że przez całą dobę czynne są numery alarmowe m.in. 112 i 997, a informacja szybko przekazana służbom może komuś uratować życie.



Zimą policjanci ze szczególną uwagą patrolują wszystkie miejsca, gdzie często przebywają bezdomni, m.in. kanały ciepłownicze, ogródki działkowe i pustostany. Funkcjonariusze oferują pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Osobom bezdomnym zawsze proponują przewiezienie do ośrodka, w którym można zjeść ciepły posiłek i spędzić noc w bezpiecznych warunkach - przypomina MSWiA.



Ministerstwo przestrzega także przez niebezpieczeństwem zatrucia tlenkiem węgla. Od października minionego roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 3 tys. zdarzeń związanych z zatruciem czadem, w których prawie 1,8 tys. osób zostało poszkodowanych. W zdarzeniach tych 46 osób poniosło śmierć.



Według MSWiA, przyczyną tragedii jest najczęściej "nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i brak wyobraźni". Państwowa Straż Pożarna apeluje o niezatykanie i niezaklejanie przewodów wentylacyjnych. W urządzeniach gazowych, w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza, dochodzi do niezupełnego spalania gazu i wytworzenia się niewyczuwalnego tlenku węgla.



Niepokojącymi objawami, świadczącymi o ulatniającym się czadzie mogą być nudności, senność i bóle głowy. Najprostszym sposobem, by ustrzec się przed zatruciem czadem, jest zainstalowanie w domu lub mieszkaniu czujnika tlenku węgla.