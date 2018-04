Z powodu wiatru w poniedziałek, o godz. 14 bez prądu pozostawało jeszcze 1374 odbiorców; najwięcej w województwie podlaskim, a także w lubelskim i dolnośląskim - poinformowała Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Wysocka podała, że o godz. 14 bez prądu pozostawało jeszcze 1374 odbiorców; najwięcej w trzech województwach: podlaskim (909), lubelskim (216), dolnośląskim (109).

Jak podkreśliła, w poniedziałek rano w całym kraju bez prądu było ok. 4 tys. odbiorców.

Według Wysockiej sytuacja powinna się wyciszać. Dodała, że energetycy pracują cały czas. Mam nadzieję, że do wieczora będzie już po wszystkim - podkreśliła.

Nie ma informacji o tym, żeby w związku z pogodą komukolwiek coś się stało.

Jutro na termometrach zobaczymy nawet 18 stopni



W nocy z poniedziałku na wtorek w kraju będzie przeważać zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północnym wschodzie początkowo zachmurzenie duże i tam zanikające słabe opady śniegu. Nad ranem na zachodzie wzrost zachmurzenia do dużego i lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od -5 st., -2 st. na północnym wschodzie, około 0 st. w centrum, do 1 st., 3 st. na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, stopniowo od zachodu skręcający na południowy i południowo-wschodni. Wiatr w górach osiągać może w porywach 80 km/h.



We wtorek zachmurzenie umiarkowane, zwłaszcza na zachodzie oraz północy kraju, duże. W północnej i zachodniej części kraju okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 6 st., 8 st. na krańcach północno wschodnich oraz na wschodnim wybrzeżu do 11 st., 15 st. na przeważającym obszarze 17 st. i 18 st. miejscami na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich okresami porywisty, z kierunków południowych. Wiatr w górach osiągać może w porywach 80 km/h.