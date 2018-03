Około południa nasz pacjent Tomasz J. został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej; jest z nim kontakt logiczny - mówi rzecznik poznańskiego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia Stanisław Rusek. Tomasz J. jest podejrzewany o spowodowanie wybuchu w poznańskiej kamienicy.

W ubiegłą niedzielę rano zawaliła się - prawdopodobnie w yniku wybuchu gazu - część kamienicy na poznańskim Dębcu. W ruinach budynku znaleziono ciała pięciu osób, 21 zostało rannych.

Trwa prokuratorskie śledztwo ws. katastrofy. Według nieoficjalnych informacji, do zawalenia się kamienicy w Poznaniu doszło prawdopodobnie po tym, jak mężczyzna zamordował swoją żonę Beatę J., a potem próbował popełnić samobójstwo i odkręcił kurki z gazem.



Poparzony Tomasz J. trafił do poznańskiego szpitala im. Strusia.



We wtorek rano zespół lekarski podjął decyzję o podjęciu próby wybudzenia pacjenta ze stanu śpiączki farmakologicznej. Do wybudzenia pacjenta doszło około południa - powiedział rzecznik poznańskiego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia Stanisław Rusek.



Jak dodał, "pacjent jest odłączony od respiratora i oddycha samodzielnie; jest przytomny i jest z nim zachowany kontakt logiczny". Rusek podkreślił, że decyzja o przesłuchaniu Tomasza J. może zapaść w najbliższych dniach.

(mpw)