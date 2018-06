Partia Razem, Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej i stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa Jana Śpiewaka porozumiały się co do wspólnego startu w wyborach w Warszawie. Ich kandydatem na prezydenta stolicy będzie Jan Śpiewak - dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do uczestników negocjacji.

REKLAMA