W najbliższych dniach temperatury w Polsce ustabilizują się na poziomie kilku stopni powyżej zera w dzień. Noce będą jednak mroźne, zwłaszcza w górach. Jak informuje IMGW, Polska jest w zasięgu klina wyżu znad Rosji.

W czwartek w południowo-wschodniej części kraju zachmurzenie duże i miejscami słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie miejscami duże. Temperatura maksymalna od -2 st. na północnym wschodzie, około 0 st. w centrum, do 3 st. na północnym zachodzie. Wiatr słaby, na Pomorzu miejscami umiarkowany, nad morzem porywisty, południowo-wschodni i wschodni.

W nocy na zachodzie opady śniegu, deszczu ze śniegiem, lokalnie marznącego deszczu powodującego gołoledź. Na południowym wschodzie miejscami marznące mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od -6 st. na wschodzie do -1 st. na zachodzie, chłodniej na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny od -8 st. do -4 st., a w rejonach podgórskich Karpat od -12 st. do -8 st. Nad morzem cieplej, tam temperatura minimalna od -2 st. do 1 st.

W piątek na przeważającym obszarze zachmurzenie duże, okresami opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a nad ranem na zachodzie lokalnie marznącego deszczu powodującego gołoledź. Od zachodu postępujące większe przejaśnienia i zanik opadów. Temperatura maksymalna od 1 st. w Białymstoku do 6 st. na zachodzie kraju. Wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem porywisty, południowo zachodni i zachodni.

W sobotę w całym kraju przejaśnienia. Meteorolodzy nie spodziewają się tego dnia opadów. Temperatury maksymalne od 3 do 5 stopni Celsjusza.

W niedzielę pochmurno na wschodzie kraju, na Mazowszu i Pomorzu, w pozostałych częściach kraju powinno pokazać się słońce. Temperatury od 2 do 5 stopni; najcieplej na zachodzie kraju.



