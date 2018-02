Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o silnym mrozie dla rejonów górskich w czterech województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i dolnośląskim. Temperatura spadnie miejscami nawet do 17 st. C poniżej zera.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

W górskich rejonach Polski temperatura minimalna w nocy może spaść od -15 st. C do -12 st. C, w niektórych miejscach nawet do do -17 st. C.

IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia o silnym mrozie. Prawdopodobieństwo wystąpienia tak niskich temperatur synoptycy szacują na 90 proc.