Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w warszawskim Wilanowie są wśród rannych w wypadku na zakopiance w małopolskim Tenczynie. Autobus zderzył się tam z ciężarówką i samochodem osobowym. Ranne zostały 34 osoby - 4 są w stanie bardzo ciężkim.

Strażacy na miejscu wypadku / Grzegorz Momot / PAP

Według najnowszych informacji przekazanych przez pogotowie, w wypadku rannych zostały 34 osoby.



Najciężej ranny jest kierowca ciężarówki. W ciężkim stanie jest też kierowca autobusu oraz dwójka dzieci.



Akcję ratunkową koordynowało centrum dyspozytorskie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Jak powiedziała rzeczniczka pogotowia Joanna Sieradzka, 34 osoby zostały przewiezione do dziewięciu szpitali w: Krakowie, Limanowej, Nowym Targu, Suchej Beskidzkiej oraz w Katowicach.

W transportowaniu rannych do szpitali uczestniczyło pięć śmigłowców LPR i jeden śmigłowiec wojskowy oraz liczne karetki. W akcji brało też udział wiele jednostek straży pożarnej.



Służby na miejscu wypadku w Tenczynie TVN24/x-news

Osoby z autobusu, które nie odniosły obrażeń, trafiły do gimnazjum w Lubniu i zostały objęte pomocą psychologiczną.

Policja wyznaczyła objazd przez Mszanę Dolną. W ciągu zakopianki i na objeździe jest duży ruch, tworzą się zatory.



Policja, Inspekcja Transportu Drogowego oraz prokurator analizują zdarzenie. Zabezpieczono m.in. tachografy z pojazdów.

Miejsce wypadku / Marek Wiosło / RMF FM

Specjalna Infolinia uruchomiona przez Powiatowe Centrum Kryzysowe w Myślenicach



12 272 90 22



W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego została uruchomiona infolinia dotycząca osób poszkodowanych i przewiezionych do szpitali: 12 392 11 15.

Autokarem jechały dzieci wracające z Zakopanego do Warszawy. Dziś uczniowie mieli zwiedzać Kraków, a potem wrócić do stolicy.

Córka pani Oliwii, z którą rozmawiał reporter RMF FM Patryk Michalski, była na feralnej wycieczce. Jest w szpitalu. Jest lekko potłuczona. Jesteśmy w kontakcie z dziećmi. Nie wiemy, kiedy wyjdą ze szpitala - opisywała kobieta. Córka była w szoku, jest zdenerwowana. Nie wyobraża sobie teraz, żeby wsiąść do autokaru - dodała.



W sumie na zieloną szkołę do Kacwina koło Zakopanego pojechało 107 dzieci ze szkoły podstawowej nr 261 w warszawskim Wilanowie.

Kilkanastu uczniów jechało w busie, który poruszał się tuż za autokarem uszkodzonym w Tenczynie. Dzieci czekają teraz na odblokowanie drogi do Krakowa.



Kolejna grupa - kilkudziesięciu uczniów - jechała drugim autokarem, inną trasą. Teraz młodzi ludzie w drodze do Krakowa.



W zielonej szkole w Kacwinie brali udział uczniowie z klasy drugiej, piątek i siódmej. Zajmowało się nimi dziewięcioro opiekunów.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia / Gorąca Linia RMF FM

Wielki strażacki dźwig wyciągnął już z rowu rozbity autokar. Wkrótce ma zostać odholowany z miejsca wypadku.



/Gorąca Linia RMF FM

Zakrwawiony kierowca w kabinie tira

Akcja służb na miejscu wypadku w Tenczynie TVN24/x-news

Jak powiedział nam pan Marcin świadek wypadku: tir złamał się, a naczepa poszła w drugą stronę. Widziałem, że w kabinie siedział cały zakrwawiony kierowca. Widziałem mercedesa, starą "beczkę", który stał na środku. Do zdarzenia doszło na delikatnym łuku. Najczęściej tam ludzie wyprzedzają na podwójnej ciągłej. To nie jest pierwszy wypadek, który widziałem w tym miejscu - podkreśla nasz słuchacz.

Płacz i krzyk dzieci. Wybijaliśmy szyby i wyciągaliśmy te, które były mniej poszkodowanie - mówili inni świadkowie zdarzenia.



Pogotowie Lotnicze informacje o wypadku otrzymało o godzinie 10.46. Ktoś poinformował o tym, że na zakopiance doszło do zderzenia m.in. ciężarówki oraz autobusu.

(ug/mn)