Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie Agnieszka Morawińska złożyła do mnie pismo o rezygnacji z dniem 2 lipca; przychylę się do tej decyzji - powiedział szef MKiDN Piotr Gliński. Dodał, że decyzje personalne dot. kierowania MNW zostaną podjęte "bardzo szybko".

Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie Agnieszka Morawińska / Stach Leszczyński / PAP

Pani dyrektor poprosiła mnie o zaakceptowanie jej dymisji. Mówiłem o tym wielokrotnie publicznie, trochę jesteśmy tym zdziwieni, ponieważ pani dyrektor miała pracować do końca roku, kiedy miała przejść na zasłużoną emeryturę. Od dawna tak byliśmy umówieni. Nie wiem, dlaczego chce zrezygnować wcześniej. Złożyła do mnie pismo o rezygnacji z dniem 2 lipca, ja się przychylę do tej decyzji pani dyrektor - powiedział wicepremier Gliński.

Dodał, że decyzje personalne dotyczące kierowania tą instytucją zostaną "bardzo szybko" podjęte. Jest kilka opcji rozwiązania tej sytuacji. Instytucja jest stabilna pod każdym względem - podkreślił minister kultury.

Dyrektor MNW 24 maja poinformowała, że złożyła rezygnację ze stanowiska. Jako powód podała "utrzymujący się od pewnego czasu brak efektywnej komunikacji" z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(j.)