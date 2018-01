Sanepid ostrzega przed groźnym wirusem amerykańskiej grypy AH3N2. W Stanach Zjednoczonych zmarło przez niego już kilkanaście osób, w tym dzieci.

Wirus może dotrzeć do Polski już w najbliższych tygodniach / RMF FM

Wirus może dotrzeć do Polski już w najbliższych tygodniach - przewiduje szef sanepidu Marek Posobkiewicz.



Przy tak dużym rynku przewoźników lotniczych, import tego wirusa to tylko kwestia czasu - dodaje Posobkiewicz.



Ochrona przed amerykańskim wirusem jest podobna do profilaktyki przy typowej grypie.



Powinniśmy w sezonie grypowym unikać niepotrzebnych skupisk ludzkich, często myć ręce, nie dotykać poręczy w miejscach publicznych - podkreśla szef sanepidu.



Od początku roku z objawami grypy do lekarzy w całej Polsce zgłosiło się ponad 270 tysięcy osób.