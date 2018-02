Około dwóch tysięcy mieszkańców Dzierżoniowa na Dolnym Śląsku musiało opuścić swoje domy. W poniedziałek podczas remontu mostu przy ulicy Sienkiewicza robotnicy znaleźli niewybuchy z czasów wojny światowej. Teren zabezpieczyła policja. Ewakuacja była obowiązkowa, musiała zostać przeprowadzona do godziny 9 we wtorek.

Zamknięty obszar obejmuje: ulicę Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Świdnicką, do skrzyżowania z ul. Kolejową), Kolejową (od ul. Kościuszki, do ul. Strumykowej), ul. Batalionów Chłopskich, ul. Prochową, ul. Przedmieście i ul. Świdnicką.



Prawdopodobnie przejezdna będzie ul. Batalionów Chłopskich, ul. Świdnicka, ul. Daszyńskiego, ul. Bielawska, ul. Piastowska, ul Wrocławska, ul. Kościuszki.



Ponieważ saperzy nie są w stanie precyzyjnie oszacować czasu usuwania materiałów wybuchowych, mieszkańcy muszą przygotować się na to, że cały dzień spędzą poza domem.



Paniki nie ma

To druga podobna ewakuacyjna w Dzierżoniowie ciągu kilku ostatnich miesięcy. W listopadzie ubiegłego roku pod remontowanym mostem znaleziono paczki z trotylem.

Spokojnie. Tym razem to przynajmniej wiadomo, że nie ma zagrożenia. W listopadzie w tamtym roku było tak samo. Idę po samochód i jadę do pracy. Jak przyjdę to mam nadzieję, że wszystko będzie ogarnięte - mówią w rozmowie z reporterem RMF MAXXX Mariuszem Staszakiem mieszkańcy Dzierżoniowa.

