Policja z Lublina zatrzymała 31-latka, który w sobotę w centrum miasta miał śmiertelnie ugodzić nożem młodego mężczyznę, a drugiego ranić.

31-latek jest podejrzewany o to, że w minioną sobotę wieczorem przed sklepem przy ul. Narutowicza w Lublinie ranił nożem dwóch mężczyzn. Jeden zmarł, drugi trafił do szpitala. Zatrzymany nie ma stałego adresu zamieszkania.

Jak podawaliśmy wcześniej, w sklepie doszło do kłótni kilku osób . Wyszli na zewnątrz i wtedy jeden z mężczyzn ugodził nożem dwóch innych.

27-latek zmarł podczas reanimacji prowadzonej przez zespół ratowniczy karetki pogotowia. 26-latek z raną kłutą został odwieziony do szpitala.

Już następnego dnia policja zatrzymała w tej sprawie 34-letniego mężczyznę. Jak się okazało, był na miejscu zdarzenia, ale to nie on zaatakował nożem. Postawiono mu zarzut ukrywania sprawcy, za co grozi do 5 lat więzienia. W poniedziałek sąd przychylił się do wniosku o jego trzymiesięczny areszt.