"Zgodnie z poleceniem sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Wiesława Johanna zapraszam na spotkanie członków Krajowej Rady Sądownictwa w środę, 4 kwietnia o 11" - jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, tej treści maila otrzymali członkowie KRS. Radę pod nieobecność przewodniczącego może zwołać tylko Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego.

Na pewno nie chodzi o formalne zwołanie posiedzenia KRS, bo wspomniano jedynie o spotkaniu. Jeden z członków KRS Borys Budka ocenił, że spotkanie będzie mieć charakter nieformalny.

To wygląda tak, jak gdyby teraz jakiś poseł rozesłał z Kancelarii Sejmu informację, że np. 3 kwietnia spotkają się nieformalnie posłowie na Sejm RP i zaprasza jeden z posłów. To ma mniej więcej taki sam skutek - tłumaczył Budka. Jak dodał, zamierza stawić się na wezwanie, jednak nie zamierza go traktować jako posiedzenie Rady