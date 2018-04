Największa spółdzielnia mieszkaniowa w stolicy Wielkopolski – Osiedle Młodych z poznańskich Rataj, chce stworzyć wirtualne archiwum dzielnicy. Jej pracownicy poszukują wszelkich pamiątek związanych z osiedlem. Chodzi o zdjęcia, afisze, wycinki z gazet – wszystko co pokazuje jak powstawała „sypialnia Poznania” i prezentuje jej pierwszych mieszkańców.

To, co uda się zebrać, zostanie zeskanowane i umieszczone w archiwum cyfrowym. Każdy będzie mógł je zobaczyć na stronie internetowej.

Spółdzielnia ma też plan na zorganizowanie mobilnej wystawy, która odwiedzi kilka poznańskich domów kultury. Akcja ruszyła w związku z obchodzonym w tym roku 60-leciem spółdzielni.

Część mieszkańców do siedziby spółdzielni przyniosła już swoje pamiątki. To są przede wszystkim zdjęcia, stare mapki. Mamy też magazyn "Perspektywy" z 1973 roku z opisem rodziny, która wprowadzała się wtedy do jednego z bloków. Nasza spółdzielnia obchodziła wtedy 15-lecie - mówi w rozmowie z RMF FM Julia Tritt ze spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych.

Wszystkie pamiątki, które przyniosą mieszkańcy, zostaną zeskanowane, sfotografowane i wrócą do swoich właścicieli. Spółdzielnia współpracuje też z poznańskim archiwum cyfrowym CYRYL i archiwum państwowym.

Zbieranie historycznych zasobów dotyczących poznańskich rataj potrwa do 18 maja. Później ruszy przygotowywanie wystawy.

Spółdzielnia mieszkaniowa Osiedle Młodych powstała pod koniec lat 50. ubiegłego stulecia. Na początku lat 60. spółdzielnia miała zabudować tereny na wschodnim brzegu Warty, w dzielnicy Nowe Miasto. Tak zaczęły powstawać bloki z wielkiej płyty na poznańskich Ratajach. Pierwsze oddano do użytku na dzisiejszym osiedlu Piastowskim i Jagiellońskim, w 1968 i 1969 roku. Na terenie spółdzielni mieszka dziś blisko 80 tys. osób.

Archiwalne materiały związane z historią osiedla można dostarczyć osobiście do siedziby spółdzielni młodych na os. Piastowskie 16 albo przesłać mailem na adres: archiwum@osiedlemlodych.pl

(mpw)