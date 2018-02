Uwaga na trujące zabawki! Jest ich coraz więcej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów razem z Krajową Administracją Skarbową zbadały na granicach półtora miliona importowanych zabawek. Niemal połowa z nich nie spełniała wymogów bezpieczeństwa! Chodziło głównie o przekroczone normy trujących ftalanów.

Rodzice powinni przede wszystkim uważać na zabawki kupowane na bazarach, w małych sklepach - gdzie ryzyko kontroli jest najmniejsze. Uważajmy też ze sprowadzaniem przez internet zabawek z Chin.

Jedna z zabawek, w których została przekroczona norma ftalanów /UOKiK /Materiały prasowe





Ftalany to środek chemiczny służący do zmiękczania plastiku. To oznacza, że trzeba uważać na miękkie plastikowe zabawki: lalki, maski karnawałowe, samochodziki z miękkimi oponami, gryzaki. W zabawkach nie może być ich więcej niż 0,1 proc. Rodzice nie są w stanie sami rozpoznać, ile estrów jest w zabawce. Konieczne są badania w specjalistycznych laboratoriach.

Jedna z zabawek z przekroczoną normą ftalanów / UOKiK / Materiały prasowe

Ftalany są bardzo groźne dla dzieci. Mogą wywoływać raka, astmę, choroby nerek i wątroby.



Jedna z zabawek z przekroczoną zawartością ftalanów / UOKiK / Materiały prasowe

(mpw)