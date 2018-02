​Centralny Ośrodek Informatyki przygotował już poprawkę do systemu CEPiK. Od rana w wydziałach komunikacji są problemy z rejestracją samochodów. Wszystko przez weekendową aktualizację systemu.

W wielu miejscach system ustabilizuje się dopiero jutro, bo choć poprawka jest już gotowa, to jej instalacja wymaga oczywiście, by wyłączyć system. I nie wiadomo na jak długo. To oznacza wstrzymanie pracy urzędników i przerwę w obsłudze klientów, gdy przy okienku stoi ich cała kolejka.

Dlatego np. w największym wydziale komunikacji w Polsce - na warszawskim Mokotowie - poprawka zostanie wgrana po południu.

Kolejki w wydziałach komunikacji są całkiem spore i generalnie lepiej poprawki przyjmować dopiero po godzinach pracy - mówi szefowa wydziału komunikacji Agnieszka Wrońska i dodaje, że dziś system CEPiK działa "loteryjnie", a po weekendowej aktualizacji pojawiają się błędy, których wcześniej urzędnicy nie znali.