Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzecią osobę w sprawie korupcji przy budowie bloku energetycznego w Jaworznie. W środę zatrzymani zostali: kierownik ze spółki budującej blok i rzeszowski biznesmen, który wręczył mu 50 tysięcy złotych.

/ foto. CBA /

Trzeci zatrzymany w tej sprawie mężczyzna to przełożony zatrzymanego wcześniej kierownika spółki.

Jednocześnie katowicki sąd odmówił aresztowania jednego z podejrzanych. Podczas posiedzenia w sprawie aresztu kierownik ze spółki budującej blok przyznał się do winy i szeroko opisał okoliczności przestępstwa. Sąd uznał, że w tej sytuacji nie ma już obawy matactwa i nie uwzględnił wniosku o aresztowanie. Prokuratura Krajowa zapowiada, że złoży zażalenie na tę decyzję.

Kontrakt na wykonanie bloku węglowego o mocy 910 megawatów w Jaworznie - inwestycji realizowanej przez koncern Tauron - podpisano w 2014 r. z konsorcjum, którego głównym wykonawcą jest Rafako. Ta spółka z branży energetycznej powołała spółkę w 100 proc. zależną, celową o nazwie E003B7 z siedzibą w Raciborzu, która realizuje inwestycję.

W środę Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało o zatrzymaniu rzeszowskiego biznesmena z branży budowlanej Stanisława R. oraz Marcina Sz. - zastępcy kierownika działu zakupów, specjalisty ds. zakupów w E003B7, podejrzanego o przyjmowanie łapówek do R. Mężczyźni zostali zatrzymani na gorącym uczynku - w chwili przekazywania 50 tys. zł łapówki przed jednym z salonów luksusowych samochodów w Katowicach, gdzie biznesmen przyjechał swoim pojazdem na przegląd - podało CBA.

Po przesłuchaniu podejrzanych prokuratura podała, że 50 tys. zł to tylko jedna z trzech transz ustalonej łapówki. Według śledczych od marca 2016 r. do 16 stycznia 2018 r. Marcin Sz. przyjął od Stanisława R. korzyści majątkowe w łącznej wysokości 150 tys. zł. Pieniądze, za każdym razem w kwocie 50 tys. zł, były wręczane w marcu 2016 r., w styczniu 2017 r. i 16 stycznia br.

Nowy blok Elektrowni Jaworzno rocznie wytworzy ok. 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych. Specjaliści wyliczyli, że po zakończeniu inwestycji do atmosfery trafi o 2 mln ton dwutlenku węgla mniej. Blok będzie przygotowany pod budowę instalacji wychwytywania CO2 ze spalin. Sprawność wytwórcza nowego bloku przekroczy 45 proc.

(j.)