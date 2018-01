Po godz. 10 rozpoczęło się posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold, na którym ma zostać przesłuchany były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik oraz były dyrektor delegatury CBA w Gdańsku Jerzy Stankiewicz. Dzisiejsze przesłuchanie to pierwszy test dla nowych, sejmowych śledczych: Iwony Arent i Wojciecha Zubowskiego, którzy zastąpili Joannę Kopcińską i Marka Suskiego po ich transferze do kancelarii premiera. Komisja śledcza zdecydowała dziś, że jej nowym wiceprzewodniczącym będzie poseł PiS Jarosław Krajewski, co jest potwierdzeniem wczęsniejszych informacji dziennikarza RMF FM Patryka Michalskiego. Wcześniej funkcję tę pełnił inny polityk PiS Marek Suski, który został szefem gabinetu premiera.

Jedno z posiedzeń komisji /Tomasz Gzell /PAP

