"Żołnierze Niezłomni wybrali najbardziej radykalną formę sprzeciwu, ale trzeba pamiętać, że często nie mieli wyboru" - podkreślił biskup polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek w homilii wygłoszonej w czwartek podczas mszy w archikatedrze warszawskiej w intencji żołnierzy wyklętych. Mszy przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Biskup polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek / PAP/Jacek Turczyk /

Bp Guzdek dodał, że stalinowski reżim skazał żołnierzy wyklętych na zagładę. Wielu, i to wiele lat, spędziło w więzieniu, inni zaś nie wyszli żywi z ubeckich kazamatów - przypomniał w homilii biskup polowy Wojska Polskiego.

Podkreślił jednocześnie, że czyny uczestników antykomunistycznego podziemia zbrojnego "wychodzą z cienia zapomnienia", poszczególnym partyzantom jest przywracana tożsamość, organizowane są kolejne pogrzeby.



Zdaniem bp. Guzdka, całe społeczeństwo ma obowiązek podejmowania wysiłku w dążeniu do prawdy o czasach sowieckiej dominacji w powojennej Polsce. Mamy moralny obowiązek kontynuować prace w celu odnalezienia, zidentyfikowania i godnego pogrzebu wszystkich ofiar komunistycznego reżimu. Ponadto dokonane bezprawie woła o zadośćuczynienie i sprawiedliwość. Dlatego też potrzebne jest nam nadal rzetelne podejście do przeszłości, które niczego nie pokrywa milczeniem - zaapelował hierarcha.



Dodał, że świetle Słowa Bożego "przyczyną powojennych prześladowań było odejście od Boga i zdrada ewangelicznych wartości, niepohamowana żądza władzy i chęć narzucenia jarzma niewoli naszemu narodowi przez obce mocarstwa".



Bp Guzdek zachęcił, by obecnie żyjące pokolenia przyjęły inną postawę. Przylgnijmy więc do Boga i Jego przykazań, a świat odmieni swoje oblicze! Jedynie na fundamencie prawdy i ewangelicznych wartości oraz wzajemnego poszanowania, dialogu i zgody można budować przyszłość narodu i pomyślność ojczyzny, i dobrosąsiedzkie relacje.



W modlitwie wzięli udział m.in. szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, minister zdrowia Łukasz Szumowski, senator Jan Żaryn.



Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest 1 marca począwszy od 2011 r. Upamiętnienia żołnierzy tzw. drugiej konspiracji, którzy po wojnie zbrojnie walczyli z sowiecką dominacją nad Polską.