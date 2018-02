Zawarcie umowy na dostawę amerykańskich zestawów Patriot jest możliwe do końca pierwszego kwartału bieżącego roku – powiedział w TVP minister obrony Mariusz Błaszczak. "Przyjąłem sobie taką zasadę, że najpierw finalizujemy rozmowy, negocjacje, podpisujemy umowę, a potem ogłaszamy rezultaty" - podkreślił.

Błaszczak wyraził przekonanie, iż "jest bardzo prawdopodobne, że do końca pierwszego kwartału tego roku negocjacje zostaną sfinalizowane". Zapewnił, że cena będzie niższa od tej, której dotyczy wydana w listopadzie ub.r. zgoda Kongresu USA na sprzedaż Polsce tego uzbrojenia.



Rozmowy o sprzedaży Polsce zestawów Patriot, które wybrano w systemie obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła, toczą się w formule międzyrządowej od kwietnia 2015. W listopadzie ub. r. amerykański Kongres zgodził się na sprzedaż Polsce uzbrojenia, w tym radarów, wyrzutni i pocisków, za 10,5 mld dol. (ok. 37 mld zł) za sprzęt dostarczany w pierwszej z dwóch faz. Poprzedni szef MON Antoni Macierewicz zapowiadał, że na całą transakcję strona polska wyda maksymalnie 30 mld zł.

Błaszczak zapowiedział także, że Polacy wezmą udział w misji szkoleniowej w Iraku. W środę ministrowie obrony NATO uzgodnili w Brukseli rozpoczęcie planowania misji, która ma pomóc irackiemu wojsku utrzymać panowanie nad krajem po odzyskaniu terytoriów podbitych wcześniej przez Państwo Islamskie. O uruchomienie misji zwróciły się do sojuszu zarówno globalna koalicja przeciwko IS ze Stanami Zjednoczonymi na czele, jak i władze Iraku. Na razie nie określono liczebności misji ani wkładu poszczególnych państw sojuszniczych.



Minister zaprzeczył, by w resorcie zarzucono prace nad projektem ustawy pozwalającej pozbawić stopnia wojskowego, także pośmiertnie, żołnierzy, którzy służyli na rzecz totalitarnego państwa. Prace trwają, ta ustawa dalej będzie prowadzona - powiedział.