Akt oskarżenia przeciwko 30-letniemu Adrianowi Z., który rok temu w Boże Narodzenie miał zgwałcić i zamordować 90-letnią mieszkankę Domu Weterana w Suwałkach, skierowała do sądu Prokuratura Okręgowa w Suwałkach.

Jak poinformował rzecznik suwalskiej prokuratury Ryszard Tomkiewicz, 30-latek działał z bezpośrednim zamiarem zabójstwa kobiety. Do zbrodni doszło 25 lub 26 grudnia 2016 roku. Zabójstwo zostało dokonane ze szczególnym okrucieństwem.

Adrian Z. był bezdomny. Mieszkańcy Domu Weterana w Suwałkach czasem wpuszczali go do środka, by przenocował w piwnicy. Mężczyzna znał Genowefę D., która pożyczała mu pieniądze.



Martwą 90-latkę znalazła w mieszkaniu jedna z sąsiadek.

Adrianowi Z. grozi od 12 do 25 lat więzienia, a nawet dożywocie.

(mpw)