Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa przypadkowego przechodnia - poinformowało biuro prasowe KW Policji w Opolu. 23-latkowi grozi dożywocie. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Do zdarzenia doszło 2 marca w Zdzieszowicach, w centrum miasta około godz. 15. Napastnik podszedł do nieznanego mu mężczyzny i bez żadnego powodu pchnął go nożem w brzuch, a następnie uciekł. Rannemu udało się samodzielnie dotrzeć do przychodni. Ponieważ rana zagrażała jego życiu, natychmiast przewieziono go do szpitala, gdzie został zoperowany.

Na podstawie zeznań poszkodowanego i znalezionych śladów, policja wytypowała i zatrzymała podejrzanego. Jest nim 23-letni mężczyzna. Przedstawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu kara dożywotniego więzienia. Na wniosek prokuratury, sąd zastosował wobec podejrzanego areszt tymczasowy.