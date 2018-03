Po tysiąc złotych mandatu dostali 73-letni mężczyzna i jego 23-letni wnuk, którzy holowali Daewoo Matizem niesprawnego Fiata Seicento na drodze ekspresowej S3 w Lubuskiem. W fiacie jedno z kół nie miało opony. Auto było holowane na sznurku. Dodatkowo 23-latek nie miał prawa jazdy.

Holowane auto / Policja

Policjanci gorzowskiej drogówki, którzy patrolowali drogę S3, zatrzymali we wtorek po południu do kontroli drogowej Daewoo Matiza, który holował Fiata Seicento. Pojazdy były niewłaściwie oznakowane. Co więcej, w fiacie nie był opony w jednym z tylnych kół. Do holowania wykorzystano zwykły sznurek.

Za kierownicą daewoo siedział 73-letni mężczyzna. Fiatem kierował jego 23-letni wnuk. Młody mężczyzna nie miał prawa jazdy.

Dziadek i wnuk tłumaczyli, że kupili uszkodzone auto w Szczecinie za "korzystną cenę". Chcieli uniknąć kosztów transportu na lawecie do województwa wielkopolskiego. Dlatego zdecydowali się na hol.

Mężczyźni zostali ukarani mandatami w wysokości tysiąca złotych. 73-latek za nieprzepisowe holowanie oraz udostępnienie pojazdu osobie nieposiadającej uprawnień do kierowania, natomiast 23-latek także za nieprzepisowe holowanie oraz za jazdę bez uprawnień.

To jednak nie koniec kosztów, jakie będą musieli ponieść mężczyźni. Fiat został zabezpieczony na policyjnym parkingu, a odebranie go wiąże się z dodatkowymi wydatkami.





(mpw)