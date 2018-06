Na czwartek w Gdańsku planowana jest sekcja zwłok trzylatka, który zatrzasnął się w pralce. Rodzice chłopca zostali wstępnie przesłuchani – poinformował prokurator rejonowy w Słupsku Piotr Nierebiński.

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek w Słupsku.

Sekcja zwłok chłopca planowana jest na czwartek w Gdańsku. Rodzice dziś byli wstępnie przesłuchani przez prokuraturę. Wiele nowego do sprawy nie wnieśli, pewnie ze względu na ich stan psychiczny. Podjęli jednak próbę współpracy - powiedział PAP we wtorek prokurator rejonowy w Słupsku Piotr Nierebiński.