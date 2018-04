Jeszcze w tym miesiącu może zapaść decyzja o zawieszeniu działalności oddziału psychiatrii dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Jerzego Gromkowskiego we Wrocławiu. To efekt wypowiedzenia klauzuli opt-out przez lekarzy. Zrobili to wszyscy medycy pracujący na oddziale. W sumie... czytaj więcej