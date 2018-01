O prawdziwym szczęściu może mówić kobieta, która wraz z dwoma pasażerami utknęła na przejeździe kolejowym na ulicy Szczecińskiej w Koszalinie. Przejeżdżający pociąg tylko zarysował tył jej auta.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Do wypadku doszło ok. godz. 11. Mercedes jechał drogą krajową nr 6 za ciągiem ciężarówek. Auto wjechało za nimi na przejazd kolejowy i nie zdążyło go opuścić, bo zamknęły się automatycznie sterowane rogatki.

Samochód stał jednak już na tyle daleko od torów, że przejeżdżający pociąg relacji Przemyśl-Kołobrzeg tylko otarł się o auto. To zostało uszkodzone, ale kierującej i jej dwóm pasażerom nic się nie stało.



Droga krajowa nr 6 jest jednak w tym miejscu zablokowana i pozostanie co najmniej przez kilka najbliższych godzin.



Na miejsce ma przyjechać komisja badania wypadków kolejowych.



Jak poinformowała rzecznik koszalińskiej policji Monika Kosiec postępowanie prowadzone będzie w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.