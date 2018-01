W związku z atakiem w biurze poselskim PiS w Chrzanowie policja zatrzymała 58-letniego mężczyznę - dowiedział się reporter RMF FM. Mężczyzna trafił do aresztu.

Zatrzymany to mieszkaniec Władysławowa. Na stałe przebywał za granicą. Został zatrzymany dziś nad ranem.



Do ataku doszło we wtorek ok. godz. 13:50. Do biura Zarządu Okręgowego PiS, mieszczącego się na drugim piętrze budynku przy ul. 3 maja 1 w Chrzanowie wszedł mężczyzna, wykrzyknął kilka zdań i uderzył ręką w twarz pracownika biura. Po wszystkim zbiegł. Zaatakowany pracownik nie doznał obrażeń.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, słowa wykrzyczane przez agresora mogły nosić znamiona groźby. Były także wulgarne.



Zaatakowany pracownik złożył zawiadomienie w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie.



