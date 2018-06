Rolnictwo jest jednym z priorytetów państwa polskiego i obszarem, za który odpowiedzialność ponosi cały rząd - powiedział podczas konferencji minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Jan Krzysztof Ardanowski / Radek Pietruszka / PAP

Jak mówił, cieszy się, że premier Mateusz Morawiecki jest mocno zainteresowany rolnictwem i jest mu bardzo życzliwy.

Dodał, że za rolnictwo odpowiada cały rząd, a nie jeden minister. Jest to jeden z priorytetów państwa polskiego - mówił Ardanowski.

Zaznaczył, że również dla Prawa i Sprawiedliwości przyszłość rolnictwa i obszarów wiejskich jest jednym z największych priorytetów.

Nie pozostawimy rolników bez pomocy. Ci wszyscy, którzy ponieśli straty, nie z własnej przecież winy, tylko ze względu na niesprzyjająca aurę będą mogli liczyć na pomoc rządu, na pomoc państwa - powiedział minister.

Instrumentarium jest znane od wielu lat, (...) różnego rodzaju ulgi i pomoce w obciążeniach dla gospodarstw. Również pomoc finansowa przy znacznej skali strat w gospodarstwie - dodał.

Zaznaczył jednocześnie, że aby to rozpocząć potrzebne jest "wyszacowanie" strat. Komisje mają wkrótce został powołane.

Mamy 22 czerwca, jeszcze się żniwa nie zaczęły, ale lada moment się zaczną. Dlatego też podjęliśmy takie szybkie działania, żeby do przyszłego tygodnia w całej Polsce były komisje (szacujące straty w wyniku suszy - PAP). W całej Polsce mają być komisje, tam gdzie jest susza. IUNG (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PAP) pokazuje, że na południu, w górach suszy chyba nie ma, tam tych deszczy jest więcej, więc tam tych komisji pewnie nie potrzeba - powiedział minister. Zastrzegł, że to trzeba będzie jednak określić na miejscu, co jest sprawą przede wszystkim samorządowców.

Natomiast za chwilę będą żniwa i to wszystko trzeba ocenić przed żniwami, żeby potem nie było problemu, że ktoś udowadnia, że miał straty wielkie; ale jak to udowodnić, na podstawie korzeni w ziemi? Użytki zielone są (...) również fragmentem gospodarstwa, mają istotny wpływ przede wszystkim na utrzymanie bydła w gospodarstwach. Trudno mówić o szacowaniu strat nie uwzględniając tego. Dlatego w protokołach również to będzie - zaznaczył.