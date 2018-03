​Koniec śledztwa ws. Mateusza Kijowskiego, byłego lidera Komitetu Obrony Demokracji oraz Piotra C., byłego skarbnika KOD - dowiedział się reporter RMF FM. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w ich sprawie. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia.

