Ratownicy kontynuują podziemną akcję, służącą odnalezieniu górników, którzy zaginęli po silnym wstrząsie w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Działania prowadzone są w trudnych warunkach.

Kopalnia Zofiówka / Andrzej Grygiel / PAP

W sobotę ratownicy znaleźli dwóch górników poszukiwanych po wstrząsie. Mężczyźni o własnych siłach wyjechali na powierzchnię i trafili do szpitala. Jak mówił prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon, na dół sprowadzono ciężki sprzęt, który miał posłużyć do uwolnienia kolejnego odnalezionego górnika, przygniecionego fragmentem obudowy wyrobiska. Mężczyzna nie dawał znaków życia.

O poranku poinformowano, że ratownicy są ok. 30 metrów od przygniecionego górnika i powinni dotrzeć do niego w ciągu 1,5 godziny.



Z czterema kolejnymi poszukiwanymi górnikami nie nawiązano dotąd kontaktu. Dotarcie do nich utrudniają szkody wyrządzone w wyrobiskach przez wstrząs - chodniki zostały częściowo zdeformowane lub zawalone.





Akcja w trudnych warunkach

Od wczoraj przed kopalnią zbierają się rodziny górników / Józef Polewka / RMF FM



Akcja prowadzona jest 900 metrów pod ziemią w bardzo trudnych warunkach. Jest tam wysoka temperatura, ratownicy się zmieniają. By mogli pracować dłużej, do wyrobisk dostarczane jest świeże powietrze. Ratownicy usiłują dotrzeć do wyrobisk dwoma droga. Po północy w akcję zaangażowanych było ponad 200 osób.