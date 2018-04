"Niepodległa dla wszystkich na Dzień Flagi" - pod takim hasłem przygotowany został spot, który w przeddzień przypadającego 2 maja Dnia Flagi i Święta Narodowego 3 Maja ma zachęcać Polaków do wywieszania flag. W filmie, zrealizowanym na zlecenie Biura Programu "Niepodległa", wzięli udział polscy olimpijczycy i paraolimpijczycy: Maria Andrejczyk, Alicja Czyżowicz, Magdalena Głodek, Justyna Śmietanka, Wojciech Makowski, Piotr Małachowski, Rafał Wilk i Adam Małysz, który przyjął rolę narratora.

Sport to ciężki kawałek chleba. To jest mnóstwo wyrzeczeń, na pewno. Nawet jak cię coś boli, to i tak wiesz, że musisz to robić. I po co to wszystko? Dla kogo? Ale jak idzie flaga w górę i grają Mazurek, to każdy się prawie rozkleja. Wtedy wiesz, dla kogo to robisz. Dla rodziny. Dla siebie. Dla wszystkich. W zasadzie to tak, jakbyśmy wywieszali polską flagę za każdym razem, jak wygrywamy. A Ty dla kogo wywieszasz flagę? - mówi Małysz w trwającym 30 sekund materiale wideo:

Wideo youtube

Biuro Programu "Niepodległa" poinformowało w poniedziałkowym komunikacie, że spot jest m.in. częścią obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Jak podkreślił dyrektor Biura Jan Kowalski, "nie ma bardziej uniwersalnego symbolu, który łączy wszystkich Polaków, niż barwy narodowe".

Chcemy, żeby każdy z nas, każdy, kto czuje się Polakiem, pamiętał, że to dzięki niepodległości, którą odzyskaliśmy sto lat temu, dziś możemy wywieszać Biało-Czerwoną. Możemy ją wywieszać dla naszych bliskich, dla naszych sportowców - dla wszystkich, których chcemy uhonorować - powiedział Kowalski, cytowany w komunikacie.

Każdy może świętować ważne dla niego wydarzenia, wywieszając flagę, ale jednocześnie powinniśmy okazywać jej należny szacunek ze względu na wartości, które reprezentuje - zaznaczył.