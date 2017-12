60 wypadków na drogach odnotowała w Wigilię policja. Ich tragiczny bilans to 9 zabitych i 76 rannych. Funkcjonariusze zatrzymali aż 163 pijanych kierowców.

Najnowsze dane dotyczące drogowych statystyk w święta przekazała Komenda Główna Policji. Są one podobne do ubiegłorocznych, choć niestety znacząco wzrosła liczba zabitych. W tym roku w 60 wypadkach zginęło 9 osób, rok temu w 58 wypadkach zginęło 5 osób. Liczba rannych nieznacznie zmalała: z 81 do 76.

Porażające dane z Wigilii: ​277 pożarów, 9 zabitych 9 osób zginęło, a 11 zostało rannych w wyniku pożarów, do których doszło w niedzielę - poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frątczak. Tego dnia strażacy wyjeżdżali do 277 pożarów. czytaj więcej

W przeddzień Wigilii, w sobotę, na drogach w całym kraju wydarzyło się 110 wypadków, w których śmierć poniosło 10 osób, a 124 zostały ranne. Tego dnia policja zatrzymała także 206 nietrzeźwych kierowców.

Największy ruch spodziewany jest jednak dzisiaj i jutro.

W Boże Narodzenie, niedługo po północy, doszło już do tragicznych wypadków. W mazowieckiej Kobyłce auto uderzyło w trzy kobiety wracające z pasterki : zginęły na miejscu. W Ostrowcu Świętokrzyskim, również na pasach, kierowca potrącił dwie kobiety : 75-latka zmarła w szpitalu, 58-latka ma poważne obrażenia.

Policjanci apelują do pieszych i kierowców o ostrożność. Od piątku nad bezpieczeństwem m.in. na drogach czuwa każdego dnia 10 tysięcy funkcjonariuszy.

W ubiegłym roku w czasie trzech świątecznych dni w 183 wypadkach zginęło 30 osób, a 229 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 664 pijanych kierowców.