​Jest zarzut dla matki 8-miesięcznej dziewczynki, która zmarła po tym, jak kobieta zostawiła ją samą w samochodzie przed sklepem. Do tragedii doszło w środę w Przywidzu na Pomorzu.

Dzisiaj przeprowadzono sekcję zwłok dziecka, ale konieczne będą dodatkowe badania histopatologiczne. Na razie za wcześnie, by przesądzać, dlaczego doszło do ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej. Lekarze wykluczyli, by powodem była jakaś wrodzona wada czy choroba, wykluczyli także, by dziecko padło ofiarą przemocy.

Matka dziewczynki usłyszała zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci w związku z narażeniem dziecka na utratę życia lub zdrowia, właśnie przez zostawienie w aucie dziewczynki, którą kobieta powinna była się zaopiekować.

Kobieta podczas przesłuchania odmówiła składania wyjaśnień, później została zwolniona do domu. Grozi jej do 5 lat więzienia.