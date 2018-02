Chcecie pooddychać czystym powietrzem w Krakowie, wybierzcie się do Parku Jordana. Stanęła tam 7-metrowa wieża, która walczy ze smogiem. Specjalne urządzenie zaprojektowane przez Holendra Daana Roosegaarda wykorzystuje jonizację i w ciągu godziny może oczyścić 30 tysięcy metrów sześciennych powietrza. Instalacja będzie stać w Krakowie do połowy kwietnia.

W krakowskim Parku Jordana działa już 7-metrowa wieża oczyszczająca powietrze. Prototypową instalację stworzył holenderski projektant Daan Roosegaarde. Smog Free Tower to największy oczyszczacz smogu na świecie.

/ Marek Wiosło / RMF FM

7-metrowa wieża wykorzystuje opatentowaną technologię jonizacji do oczyszczania powietrza. Jest wyposażona w przyjazną środowisku technologię pozwalającą filtrować 30 tysięcy m sześc. powietrza na godzinę, zużywając do tego mniej elektryczności niż bojler. Jest w stanie oczyścić powietrze w promieniu kilkunastu metrów. Efektywność wieży została potwierdzona przez politechnikę w Eindhoven.

/ Marek Wiosło / RMF FM

To pierwsza w Polsce taka instalacja, będziemy obserwować jej działanie i reakcje mieszkańców. Kraków został wybrany do tego projektu nieprzypadkowo: jest miastem, które jako jedno z pierwszych rozpoczęło walkę ze smogiem, podejmując szerokie działania na rzecz czystego powietrza - mówił wcześniej zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig.

/ Marek Wiosło / RMF FM

Jak wyjaśnił, Park Jordana został wybrany ze względu na to, że także zimą odwiedza go wiele osób, a położony jest w niecce, co sprzyja kumulacji zanieczyszczeń.

(j.)