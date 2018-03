Mężczyzna w wieku ok. 65 lat zginął minionej nocy w pożarze domu we wsi Siedliszowice w powiecie zawierciańskim w woj. śląskim. Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody, w regionie doszło też do kolejnego zatrucia tlenkiem węgla – jedna osoba zmarła, druga trafiła do szpitala.

Zdj. ilustracyjne /Piotr Bułakowski /RMF FM

REKLAMA