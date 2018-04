145 lat kończy w tym roku straż pożarna w Krakowie. Z tej okazji strażacy postanowili wybrać się w liczącą ponad 600 kilometrów trasę do Gdańska. Główna i jedna z najstarszych siedzib miejskiej komendy straży pożarnej znajduje się w Krakowie przy ulicy Westerplatte. Strażacy nazwali swój rowerowy rajd "Z Westerplatte na Westerplatte".

Krakowscy strażacy przejadą rowerami do Gdańska RMF FM

Po drodze strażacy na rowerach z Krakowa będą odwiedzać remizy i komendy straży w całej Polsce. Siedmiu funkcjonariuszy chce dojechać do Gdańska w ciągu pięciu dni. Ruszają już 26 kwietnia.

Oprócz jubileuszu powstania krakowskiej straży pożarnej chcemy także uczcić 100 odzyskania przez Polskę niepodległości - mówi Bartłomiej Rosiek jeden z uczestników rajdu.

Krakowscy strażacy już od dawna wykazywali chęć do wyzwań. W 1934 roku zbudowali łódź i spłynęli do Gdańska. My chcemy tą trasę pokonać na rowerach. Najbardziej obawiamy się pogody. Treningi były, przygotowania są, a zaczęliśmy ćwiczyć od początku roku - podkreśla.

Panowie... trzymamy kciuki!



