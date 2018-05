Pojazdy autonomiczne i latające, aplikacje mobilne, car-sharing, e-mobility, pojazdy o napędzie elektrycznym, wodorowym i hybrydowym, zrównoważony transport publiczny oraz efektywna logistyka – to 5. element motoryzacji, skupiający wokół siebie wszystkie jej żywioły. Taka będzie też 5. edycja MOTO SHOW w Krakowie – wielkie święto moto świata, które wprowadzi jego miłośników w przyszłość motoryzacji w dniach 19-20 maja.

/ foto. Materiał Prasowy /

Moto-perełka

Gwiazdą tegorocznej wystawy będzie z pewnością Toyota Yaris GRMN, którą po raz pierwszy w Polsce będzie można zobaczyć właśnie w EXPO Kraków. Napędzana turbodoładowanym silnikiem 1,8 osiąga moc ponad 210 KM! To rasowy model wyczynowy, korzystający z osiągnięć technologicznych Toyoty, wypracowanych w Rajdowych Mistrzostwach Świata. O sportowym rodowodzie tego modelu świadczą między innymi 17-calowe obręcze kół BBS z lekkiego stopu, tarcze hamulcowe o zwiększonej średnicy oraz umieszczona centralnie sportowa rura wydechowa. Kolorystyka nadwozia obejmuje trzy kolory - biały, czarny i czerwony, będące barwami zespołu rajdowego Toyota GAZOO Racing.

Spotkaj i zobacz przyszłość

Premiery, pojazdy z zaawansowanymi systemami autonomicznej jazdy, samochody z silnikami elektrycznymi, których osiągi przewyższają te oferowane przez auta z najmocniejszymi benzynowymi jednostkami. Ponadto nowinki technologiczne, ułatwiające kierowcom życie i gwarantujące im spore oszczędności, a także setki ultranowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych, transportowych i nowe podejście do przemieszczania się. Jak wyglądają konkrety? Podczas targów motoryzacyjnych Zwiedzający będą mogli zobaczyć elektryczne czterokołowce Eidola. To miejscy spryciarze, które zmieszczą się niemal wszędzie. Są przyjazne dla środowiska i niezwykle tanie w eksploatacji - pokonanie 100 km samochodem Eidola kosztuje tyle, co litr benzyny lub ropy.

Uwagę Zwiedzających przykuje z pewnością bolid Eagle Two, następca Eagle One - pierwszego w Polsce pojazdu napędzanego energią słoneczną, który jest kwintesencją motoryzacyjnego jutra oraz elektryczny motocykl terenowy, skutecznie eliminujący problem zanieczyszczenia i hałasu towarzyszącego pracy silnika spalinowego. Organizatorzy przygotowali również pokaz autonomicznej jazdy, w której specjalistyczny system czuwa nad bezpieczeństwem kierowcy, pasażerów i uczestników ruchu drogowego. Na bieżąco monitoruje otoczenie pojazdu korzystając z kamer 360 stopni. Jeśli samochód natrafi na przeszkodę najpierw poinformuje o niej kierującego, a następnie jeśli nie zauważy żadnej reakcji, sam zahamuje.

Spotkaj tych, co nadają motoryzacji ton

Targi MOTO SHOW w Krakowie to także motorsport - dziedzina motoryzacji, która w wielu przypadkach wyznacza jej kierunki. Rozwiązania stosowane właśnie w motorsporcie często z powodzeniem wchodzą do masowej produkcji. Pojazdy rajdowe, wyścigowe, przeznaczone do driftu i wiele innych... oraz przede wszystkim ci, którzy prowadzą je do mety. MOTO SHOW to niebywała okazja, by poznać i porozmawiać ze swoimi idolami. Gościa Specjalnego tegorocznej edycji nikomu przedstawiać nie trzeba. To jeden z najlepszych i najbardziej doświadczonych quadowców na świecie. Znakomity sportowiec i utytułowany kierowca rajdowy, który swoją życiową pasję skutecznie łączy z biznesem. Rafał Sonik - pierwszy Polak, który indywidualnie wygrał legendarny już Rajd Dakar - idealnie wpisuje się w 5. edycję Targów MOTO SHOW, gdzie przekraczane są granice ludzkiej wyobraźni. Obok "SuperSonika" w roli Gości Specjalnych wystąpią również Bracia Collins. W świecie tuninigu to już prawdziwi celebryci. Stali się nimi dzięki swojej niebywałej fachowej wiedzy i niesamowitym projektom. Wystarczy tylko wspomnieć, że pochodzący z Legnicy tunerzy odpicowali już auta, m. in. Wojciecha Szczęsnego, Garetha Bale’a, Cristiano Ronaldo i wokalistki Rity Ory.

Zwykłe samochody mają wszyscy - spotkaj niespotykane

Na MOTO SHOW nie może też zabraknąć strefy Tuning Show, w której wszyscy kochający motoryzację i swoje pojazdy nieco bardziej niż przeciętny Kowalski mogą pochwalić się swoimi wyjątkowymi samochodami. Lśniące karoserie, ogromne 20-calowe felgi, zmodyfikowane

i piekielnie mocne silniki oraz niesamowity klimat - tak wygląda Tuning Show. Każdy, kto marzy o zmodyfikowaniu silnika, dodaniu do samochodu felg w stylu "stance" czy dołożeniu "szpery", musi odwiedzić tę strefę i spotkać takich samych zapaleńców. Podczas tegorocznej edycji Moto Show Strefa Tuningu będzie wyjątkowo rozbudowana i atrakcyjna. Zwiedzający będą mogli zobaczyć niespotykane i egzotyczne projekty zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Nie zabraknie też najlepszych tunerów. Spojlery, lotki, splittery i dyfuzory do każdej niemal marki samochodów - to domena Maxtone Design, którzy potrafią wizualnie upiększyć najbardziej nawet "nudne" auto. Wojciech "Wojtsen" Maląg udowodni, że trendy modowe nie tyczą się tylko i wyłącznie ubrań, ale równie mocno wpisują się w branżę motoryzacyjną. Tunig to także social media. Jak nieszablonowe tuningowe projekty powiązać z nowoczesnymi technologiami pokaże i opowie Szymon Banaś z Cars project.

Jazda na krawędzi

Ryk silnika, zapach palonej gumy i drobinki opon unoszące się w powietrzu - po raz kolejny mistrzowie jazdy na krawędzi zaprezentują swoje umiejętności przed EXPO Kraków. Tradycyjny, przesiąknięty dymem pokaz driftu wykona TurboWorks Drift Team, czyli największa drużyna driftingowa w Polsce. Składa się z zawodników startujących w ligach Drift Masters, Driftingowych Mistrzostwach Polski, lidze Drift Open oraz wielu innych imprezach. Na Zwiedzających czeka także pokaz driftu... ekologicznego! Kluczem do sukcesu w tej skomplikowanej dyscyplinie wcale nie jest wysoka prędkość, lecz techniczne opanowanie pojazdu i bezpieczne wyprowadzenie go z poślizgu. Zaproszeni goście będą mieli okazję wsiąść do specjalnego samochodu i sprawdzić to na własnej skórze.

Truckerzy precyzyjni jak chirurdzy

Pierwszego dnia MOTO SHOW w Krakowie najlepsi kierowcy ciężarówek i autobusów będą walczyć o miejsce w reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata Kierowców Zawodowych UICR. To najbardziej prestiżowa impreza w branży transportowej, w której startujący będą musieli bezbłędnie pokonać specjalnie przygotowany tor do jazdy precyzyjnej. Ponad 700-konne "potwory" Scanii, DAF-a, MAN-a czy Volvo będą pędziły między pachołkami niczym zwinne bolidy. Zwiedzający przekonają się na własne oczy, że "złamanie" niemal 20-metrowego zestawu ciągnik + naczepa to dla najlepszych kierowców pestka. Zawody podzielone są na pięć kategorii: A - ciężarówka do 12 T, B - autobusy, C - zestaw ciężarowy z naczepą, D - zestaw ciężarowy z przyczepą, E - młodzi adepci zawodu do 23 lat. Historia tych wyjątkowo emocjonujących mistrzostw i fakt, że polscy kierowcy zajmowali już na nich miejsca medalowe pokazuje, jak wybitnymi umiejętnościami prowadzenia pojazdów dysponują nasi reprezentanci.

Konkurs Autokreator

Co przyniesie przyszłość w branży motoryzacyjnej? Jak będą wyglądać samochody jutra? Jakie trendy będą obowiązywać za kilkanaście lat? Odpowiedzią na te pytania będą z pewnością wyniki kolejnego już Konkursu Autokreator, organizowanego w ramach Targów MOTO SHOW w Krakowie. Uczestnicy, którzy wezmą w nim udział zaprezentują projekt samochodu przyszłości, wykazując się przy tym wizjonerskim podejściem do tematyki motoryzacyjnej.

5. Targi MOTO SHOW w Krakowie w naturalny sposób wprowadzą wszystkich miłośników motoryzacji w przyszłość, będąc rozwinięciem dotychczasowych edycji. Luc Besson w swoim filmie Piąty Element ukazał miłość jako jeden z żywiołów, wokół którego skupione są pozostałe. Zapraszamy wszystkich miłośników motoryzacji do skupienia się wokół jej przyszłości i odwiedzenia Targów MOTO SHOW w Krakowie.