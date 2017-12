42 ofiary śmiertelne i 447 rannych w 373 wypadkach - to tragiczny bilans ostatnich pięciu dni na polskich drogach. Ponadto, od przedświątecznego piątku do drugiego dnia Świąt, policjanci zatrzymali 883 nietrzeźwych kierowców. To lepsze statystyki niż przed rokiem. czytaj więcej