W ciągu ostatnich trzech dni w Polsce utonęło aż 15 osób - poinformowało we wtorek MSWiA, które zaapelowało o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą.

Z komunikatu przesłanego przez MSWiA wynika, że najczęstszymi przyczynami utonięć ciągle są "brawura i przecenianie swoich sił oraz umiejętności pływackich", a także alkohol. Od 1 kwietnia utonęło już 171 osób.

Miniony weekend był najtragiczniejszy pod tym względem. W sobotę i niedzielę utonęło aż 12 osób. W poniedziałek kolejne trzy - poinformowało MSWiA.

Przypomniało, by nad wodą "przestrzegać elementarnych zasad bezpieczeństwa", bo "tylko to zapewni nam i naszym bliskim spokojny wypoczynek". Wśród zasad bezpiecznej kąpieli wymieniono m.in. korzystanie wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, przestrzeganie regulaminu kąpieliska, stosowanie się do uwag i zaleceń ratowników. Dzieci powinny się bawić w wodzie wyłącznie pod opieką dorosłych.

Kampania MSWiA

Aby promować bezpieczne zachowania wypoczywających nad wodą, MSWiA i służby już po raz drugi prowadzą kampanię "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą". Głównym celem tej informacyjno-edukacyjnej akcji jest zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie niesie nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego wypoczynku - podało MSWiA.

Akcja będzie realizowana do września m.in. na koloniach, obozach, piknikach i spotkaniach plenerowych.

MSWiA przypomniało, że informacje o niebezpiecznych, "dzikich" kąpieliskach można zgłaszać na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa na stronie policja.pl.