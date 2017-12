Na karę 15 lat więzienia skazał w środę krakowski Sąd Okręgowy Łukasza W. za zabójstwo 22-letniego mężczyzny w 2005 r. pod klubem studenckim "Żaczek" w Krakowie. Po zabójstwie oskarżony był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania i 11 lat ukrywał się w Hiszpanii.

W wyroku sąd zastrzegł, że oskarżony będzie się mógł ubiegać o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu 13 lat kary.

Prokuratura oskarżyła Łukasza W., że 20 października 2005, działając wspólnie z dwoma innymi, prawomocnie już skazanymi osobami, wziął udział w pobiciu Bartłomieja D. i Arkadiusza G., w trakcie którego sprawcy posługiwali się konarem drzewa, nożem i tasakiem, narażając w ten sposób pokrzywdzonych na niebezpieczeństwo utraty życia lub powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Łukasz W. miał zaś posługiwać się niebezpiecznym narzędziem w postaci noża i działając z bezpośrednim zamiarem spowodowania śmierci Arkadiusza G. dwukrotnie ugodzić go w klatkę piersiową, co doprowadziło do śmierci pokrzywdzonego na miejscu bójki.

Przed sądem Łukasz W. nie przyznał się do zarzutu zabójstwa. Jak wyjaśniał, wdał się w szamotaninę i użył noża, by uzyskać przewagę nad duszącym go przeciwnikiem, ale nie działał z zamiarem zabójstwa. Swój udział w zajściu tłumaczył chęcią pomocy kolegom, którzy poprzednio zostali zaatakowani przez poszkodowanych.

Sąd uznał, że oskarżony od początku działał z zamiarem zabójstwa. Prokurator domagał się dla oskarżonego kary 25 lat więzienia.

Po zabójstwie Łukasz W. wyjechał do Berlina, a następnie do Hiszpanii, gdzie ukrywał się 11 lat. Towarzyszący mu dwaj koledzy zostali już prawomocnie skazani na kilkuletnie kary więzienia za udział w śmiertelnym pobiciu. W procesie Łukasza W. wystąpili jako świadkowie.

Wyrok nie jest prawomocny.